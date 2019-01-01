СПЕЦКОД – лучший магазин медицинской одежды в Краснодаре!

Современная медицинская одежда – какая она?

В последние годы медицинская одежда пребывает в постоянной динамической трансформации – после отхода от традиционной униформы (белого халата) отечественные врачи и младший медперсонал стремятся выглядеть на работе стильно и современно. Одежда медицинского персонала – это уже не бесформенные мешковатые фасоны, а костюмы и халаты, привлекающие внимание высоким качеством кроя, пошива и материалов. Именно такие предлагает магазин медицинской одежды в Краснодаре «Спецкод». Пролистывая наш каталог, клиенты видят, что здесь можно купить в розницу и оптом спецодежду различных расцветок – от традиционных белых и бирюзовых до необычных для медицинской сферы (красных, зеленых, розовых и т.д.). Также на сайте компании возможно заказать костюмы, блузы, брюки и колпаки с замысловатыми принтами. Иными словами, коллекции «Спецкода» постоянно дополняются новыми моделями, которые уже давно отошли от принятых некогда канонов и позволяют врачам и медсестрам даже на работе подчеркивать свой индивидуальный стиль.

Преимущества покупки

Магазин медицинской одежды «Спецкод», являясь одним из общепризнанных лидеров в своей сфере не только в Краснодарском крае, но и в масштабах страны в целом, имеет множество преимуществ перед другими компаниями. Среди неоспоримых «плюсов», которыми отличается наш интернет-магазин:

использование высококачественных и сертифицированных тканей и фурнитуры;

короткие сроки обработки заказов и их выполнения;

предоставление гарантии на каждый из приобретенных здесь товаров;

удобная оплата (на сайте указаны цены с учетом всех налогов; после подтверждения заказа клиент получает возможность оплатить его удобным для себя способом – наличным или с помощью банковской карты);

купить медицинскую одежду в Краснодаре от компании «Спецкод» можно также после предварительного снятия замеров (кроме того, мы предоставляем услуги по пошиву одежды как в индивидуальном порядке, так и для абсолютно всех сотрудников клиники);

возможность приобретения продукции как в розницу, так и большими оптовыми партиями;

два варианта покупки – через интернет или в наших выставочных залах в Краснодаре;

возможность доставки (с помощью транспортных компаний, что обойдется клиентам недорого).

Среди популярных услуг, которые также оказывает наш интернет-магазин – разработка и нанесение фирменного логотипа вашего медучреждения на ткань.

Выбирая «Спецкод в качестве делового партнера, вы можете быть уверенными в неразглашении ваших персональных данных и их безопасности.

Одежда от «Спецкод» - особенности

Медицинская одежда, главной функцией которой является защита от попадания биологических жидкостей и патогенных микроорганизмов от пациента к врачу. Таким образом, медодежда призвана обеспечить безопасность того человека, на котором она надета. Спецодежда для медицинских работников от компании «Спецкод» не только идеально выполняет свою миссию, но еще и сочетает в себе удобство и современный стиль.

Каталог сайта «Спецкод» предлагает широкий ассортимент износостойкой и прочной одежды для работников медицинской сферы. Кроме того, одежда от производителя имеет такие особенности:

она изготовлена из комбинированного материала, включающего в свой состав полиэстер и хлопок (выбранное процентное сочетание этих волокон обеспечивает комфортное и длительное пользование костюмами, топами, блузами, брюками и т.д.);

у нас представлен огромнейший выбор одежды для приема пациентов, проведения лечебных манипуляций, хирургических операций, а также для работы в патологоанатомических подразделениях; кроме того, здесь можно недорого приобрести спецодежду для косметологов, фармацевтов и пр.;

нашими специалистами проводится тщательный контроль отправляемой к заказчику продукции, а значит, вы гарантированно получаете спецодежду с идеально ровными строчками, надежно пришитыми пуговицами и аккуратными швами.

наша санитарная одежда для медицинских работников удобна в уходе – она не линяет при стирке, легко гладится, на ней не появляются катышки даже при интенсивной носке;

официальный сайт «Спецкод» предлагает как спецодежду стандартных размеров, так и маленьких и больших (у нас есть медицинская спецодежда в размерах от XXS до 5XL).

Если вам необходима недорогая, но при этом качественная и стильная медицинская одежда в Краснодаре, обращайтесь по контактам, указанным на сайт, и специалисты «Спецкода» подберут идеальное решение индивидуально для вас!