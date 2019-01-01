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В последние годы медицинская одежда пребывает в постоянной динамической трансформации – после отхода от традиционной униформы (белого халата) отечественные врачи и младший медперсонал стремятся выглядеть на работе стильно и современно. Одежда медицинского персонала – это уже не бесформенные мешковатые фасоны, а костюмы и халаты, привлекающие внимание высоким качеством кроя, пошива и материалов. Именно такие предлагает магазин медицинской одежды в Краснодаре «Спецкод». Пролистывая наш каталог, клиенты видят, что здесь можно купить в розницу и оптом спецодежду различных расцветок – от традиционных белых и бирюзовых до необычных для медицинской сферы (красных, зеленых, розовых и т.д.). Также на сайте компании возможно заказать костюмы, блузы, брюки и колпаки с замысловатыми принтами. Иными словами, коллекции «Спецкода» постоянно дополняются новыми моделями, которые уже давно отошли от принятых некогда канонов и позволяют врачам и медсестрам даже на работе подчеркивать свой индивидуальный стиль.
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Медицинская одежда, главной функцией которой является защита от попадания биологических жидкостей и патогенных микроорганизмов от пациента к врачу. Таким образом, медодежда призвана обеспечить безопасность того человека, на котором она надета. Спецодежда для медицинских работников от компании «Спецкод» не только идеально выполняет свою миссию, но еще и сочетает в себе удобство и современный стиль.
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